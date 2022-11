La Fundació Banc Sabadell ha guardonat la investigadora Oihane C. Basurko, formada a la Universitat de Girona, amb el Premi a la Sostenibilitat Marina. Es tracta d’un guardó que enguany la fundació ha posat en marxa per incentivar i reconèixer el treball dels científics espanyols en el camp de la sostenibilitat marina, en l’explotació sostenible dels recursos i en la regeneració del seu capital natural.

La Dra. Basurko ha estat premiada per «la seva trajectòria professional excel·lent i la gran diversitat de línies d’investigació que ha abordat a la seva carrera en l’àmbit de la sostenibilitat i l’economia circular», segons ha detallat la Fundació Banc Sabadell.

El jurat del premi ha reconegut la trajectòria professional de la doctora Basurko i destaca l’estudi de les aigües de llast dels vaixells i de les escombraries marines o l’eficiència de la flota pesquera. Consideren que en totes elles, Basurko ha demostrat «un alt nivell de lideratge i ha aconseguit resultats de gran rellevància científica per a la conservació de l’oceà». Des de la Fundació Banc Sabadell afirmen que la seva recerca té un potencial rellevant en termes d’aplicabilitat, impacte i innovació i destaca també la seva projecció social i l’elevat nombre d’activitats de divulgació científica.

«Rebre aquest premi ha suposat a més d’una gran alegria, un reconeixement a l’esforç i al treball ben fet, una recompensa a les hores que he perdut amb els meus fills i família per treballar en una cosa que crec és important per al seu present i futur» ha assegurat Oihane C. Basurko. La guardonada afirma que aquest premi «és una motivació per a continuar treballant en el desenvolupament de solucions aplicades per a la sostenibilitat marina. El sol fet de tenir un premi a aquest camp aplicat ja és un avenç que dona visibilitat als que hi treballem».