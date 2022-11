En Comú Podem reclama a la Generalitat que compleixi amb el «compromís adquirit» en les negociacions dels pressupostos i inclogui l’edifici d’Infantil i Primària de l’institut escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses dins dels equipaments escolars del proper quadrienni.

Tal i com denuncia la formació a través d’un comunicat, el centre educatiu «no figura finalment en el llistat de nous equipaments que la Generalitat va aprovar el 18 d’octubre malgrat haver-se compromès a dur-lo a terme». La inclusió de la segona fase de l’institut escola dins del grup de nous centres educatius, recorden, «és condició necessària per En Comú Podem per aprovar els pressupostos del 2023».

I és que «el passat mes de febrer, després d’unes negociacions satisfactòries entre En Comú Podem i el president de la Generalitat, es va acordar el pas definitiu per completar l’escola de Sant Joan de les Abadesses». La segona fase, que està pendent, és ubicar Infantil i Primària a l’edifici on ja es va traslladar Secundària. La formació reitera la importància de traslladar Infantil i Primària al nou edifici «per tal que el centre pugui tirar endavant i de manera solvent el seu projecte educatiu», ja que «les actuals instal·lacions no s’adeqüen a les necessitats pedagògiques del centre».