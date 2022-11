Girona, en el «top 10» de les províncies amb més morts a les carreteres

La mortalitat a les carreteres de les comarques gironines segueix a l’alça. Això situa aquesta província entre les 10 de l’Estat amb més víctimes mortals des que va començar l’any.

Els accidents de trànsit que han tingut lloc a la xarxa viària de Girona ja s’han cobrat 31 vides des que va començar l’any (amb dades de gener a octubre). Aquestes víctimes mortals s’han produït en un total de 30 sinistres viaris en vies interurbanes.

Es tracta d’una xifra molt elevada i situa aquesta província com la setena d’Espanya amb la mortalitat més alta del 2022.

La xifra de morts és un 15% més elevada que el 2019 prepandèmic quan se’n van registrar 27. Per creixement de nombre de morts, Girona també es troba entre el «top 10» de les províncies on el nombre de morts ha anat més a l’alça. Ocupa la vuitena posició i respecte al 2019 hi ha hagut quatre morts més.

L’últim accident de trànsit mortal en terres gironines va ser el diumenge, 23 d’octubre a Isòvol (Cerdanya). Dos turismes van xocar frontalment a l’N-260. A conseqüència de l’accident, el conductor d’un dels turismes, un home d’edat avançada, va morir i les tres persones que viatjaven en l’altre vehicle van resultar ferides de poca gravetat.

Al capdavant del rànquing de les províncies on s’han registrat més víctimes mortals d’accident de trànsit hi ha les que compten amb les dues ciutats més grans de l’Estat: Madrid (60 morts) i Barcelona (52 morts). El tercer lloc és per Sevilla, amb 46 víctimes mortals, i la quarta posició l’ocupa Múrcia, amb 38 finats.

Pel que fa a les zones d’Espanya on es registren menys morts a les carreteres, cal destacar les dues ciutats autònomes. A Ceuta i Melilla no s’ha hagut de lamentar fins al moment cap mort d’accident de trànsit. Al tercer lloc per la cua hi ha les províncies d’Àlaba amb tres víctimes mortals.

Tercera catalana

Girona també és la tercera província catalana amb més mortalitat a les carreteres. Per davant hi té Barcelona, que també és el lloc de l’Estat amb més morts i Tarragona, que ja n'ha registrat 35 a les carreteres.

Per darrere de Girona i a molta distància hi ha la província de Lleida, amb 13 finats en deu mesos a la xarxa viària. Com informava aquesta setmana el Servei Català de Trànsit (SCT), fins al 31 d’octubre, 131 persones han mort en 119 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya.