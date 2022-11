Prop de 9.000 gironins condueixen amb greus problemes de vista. Aquesta és un dels aspectes és el que es desprèn de l'estudi L'estat de la salut visual dels conductors, fet per l'associació Visió i Vida i que ha comptat amb el suport del Servei Català de Trànsit.

Conduir amb dificultats a la vista pot acabar amb greus conseqüències quan s'està al volant. El president de l’associació Visió i Vida, Salvador Alsina explica que amb els resultats de l’estudi volen donar un toc d’alerta i «mentalitzar la societat i l’administració de la importància de la visió i particularment amb la conducció».

Les dades gironines segueixen la tendència de les de tot Catalunya i mostren que és alarmant com hi ha molts conductors que no superen els requisits mínims exigits per llei per a obtenir la llicència i que, no obstant això, continuen conduint. És a dir, que no aconsegueixen el nivell de 0,5 d'agudesa visual. Aquesta limitació que es demana per llei suposa la capacitat de la persona per detectar i identificar un detall o objecte en condicions determinades, i a certa distància. Actualment, hi ha 8.840 persones en aquest estat a la província de Girona i 23.573 que no assoleixen un 0,8 en agudesa.

El president de l'associació Visió i Vida, Salvador Alsina destaca que quan una persona es treu el permís de conduir sí que se li analitza la vista i se li fa un "un test psicotècnic però després la llicència pot ser vàlida per exemple cinc anys i després depèn de la sensibilitzat social de cadascú fer-se revisions" oculars.

Aquest informe ha conclòs que els conductors amb agudesa visual més baixa -per sota de 0,4 punts- tenen el triple d'accidents de trànsit que la resta. Salvador Alsina diu que des de l'entitat no volen "donar unes dades esgarrifoses" però sí que volen donar un toc d'alerta. Destaca que els resultats són més positius que els del 2017 però que "queda molt per avançar". També posa de manifest que malgrat semblar que la pandèmia podria haver empitjorat les coses, el que ha provocat és que moltes persones "s'han adonat que no hi veien prou bé i això ha fet que posteriorment, molta gent hagi anat revisar-se per posar la visió a punt"

A l'hora de realitzar l'informe, puntualitza, a part de mesures optomètriques també han realitzat una sèrie preguntes als conductors, entre elles "si en 3 anys han fet una comunicació d’accident" a la companyia asseguradora i han pogut comprovar que "hi ha una relació directa entre pitjor visió i accidents". De fet, l'estudi mostra que un 16,6% del total han informat la seva asseguradora. Tot i això, explica que en els atestats policials d'accidents greus o mortals és molt difícil que hi hagi informació de si un accident ha tingut lloc per un tema de mala visió perquè "el que es tracta és d'atendre de seguida als ferits i portar-los a un centre hospitalari".