El Sector de Mossos de CCOO denuncia que la precarietat de personal i la manca de vehicles «fan insostenible el servei diari de les patrulles de trànsit: La falta de previsió en la compra dl vehicles i de promocions de personal ocasiona que les festivitats com Tots Sants es cobreixin amb serveis mínims. Mai s’havia viscut una situació similar des de que el cos va assumir les competències de trànsit», lamenta el sidicat.

CCOO també revela que les elevades condicions tant tècniques com econòmiques que plantejava el concurs per la compra de vehicles per al cos de Trànsit han fet que és quedin fora del mateix a totes les marques que s’hi han presentat. Això farà, segon el sindicat, que no hi hagi nous vehicles fins al primer trimestre de 2024.

D’altra banda critiquen la reposició de cascs per als agents de Trànsits. En l’actualitat, treballaven amb uns cascs que ja superaven els set anys d’antiguitat. CCOO denuncia que s’ha fet una revisió tècnica «per tal d’estalviar-se la compra de cascs nous». «Aquesta revisió ha permès allargar la vida de cascs molt vells i retirar aquells que ja estaven molt malmesos, però que han estat substituïts per d’altres que no compleixen els requisits de seguretat dels anteriors», critica el sindicat.