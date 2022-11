L’assemblea de militants i simpatitzants d’ERC a Campdevànol ha confirmat l’actual regidorToni Riera com a cap de llista de la formació per a les eleccions del maig del 2023. Riera, que va rebre el ple suport de l’executiva local per encapçalar la candidatura, va afirmar que «treballarem incansablement pel poble que estimem amb l’ajuda de tothom que vulgui sumar per Campdevànol».