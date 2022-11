Llívia ha creat una exposició pionera sobre l’evolució de la Cerdanya que està cridada a convertir-se en un referent a la comarca, tant pel que fa al turisme cultural com a les activitats escolars, perquè mostra els canvis que ha experimentat la vall a nivell social, econòmic i paisatgístic.

En les primeres setmanes d’obertura al públic, l’exposició Cerdanya Flashback. Imatges d’abans i d’ara ja ha mostrat el seu potencial perquè no tan sols l’han visitat les 7.000 persones que han passat pel Museu de la Farmàcia, sinó que un miler de visitants l’han anat a veure expressament. La mostra la formen 122 fotografies per radiografiar 122 anys, ja que el fil conductor narratiu arrenca l’any 1900 per tal d’ensenyar als visitants com ha canviat la Cerdanya des de l’arribada primer de l’estiueig i després el turisme residencial popularitzat.