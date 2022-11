Aquest cap de setmana se celebra la cursa solidària per a l’esclerosi múltiple «Fem la volta al llac de Banyoles». L’objectiu d’aquest esdeveniment és explicar què és l’esclerosi múltiple i poder recaptar fons. Segons fonts de l’organització la jornada d’ahir va anar molt bé: «Hi ha hagut moviment durant tot el dia, estem molt contents», van indicar. A més, van explicar que havien venut prop de 1.400 dorsals.

A banda de fer la volta a l’estany, els organitzadors també van preparar altres activitats. «A les nou del matí hem fet l’obertura de la marxa solidària i a les deu ja hi havia gent fent ioga amb l’escola Tròbat», van indicar els organitzadors de la proposta. Després d’això, un centenar de persones van participar en una marxa nòrdica del consell esportiu. Més tard, a la tarda, es van realitzar espectacles infantil per als més petits.

L’esdeveniment, però, no va finalitzar ahir, perquè avui encara és possible participar-hi des de les nou del matí fins les dues del migdia, tant en la volta a l’estany com en les diferents activitats.