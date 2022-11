El transport sanitari privat vol cobrar la part retroactiva per igualar els sous del SEM

El personal del transport sanitari privat reclama cobrar la part retroactiva que se’ls va concedir per equiparar els sous amb els treballadors del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). En concret, Salut es va comprometre a destinar una partida de deu milions d’euros per equiparar els sous de prop de 6.000 treballadors de la dotzena d’empreses subcontractades. Tot i que des de l’agost han anat cobrant un plus segons la categoria, denuncien que no se’ls ha ingressat la part proporcional que els correspon des de gener. El secretari general del transport sanitari de CCOO a Girona, Ivan Codinach, explica que «s’està incomplint l’acord perquè l’administració no ha efectuat el pagament sencer».

Codinach és també conductor d’ambulància i treballa per Transport Sanitari de Catalunya (TSC), una d’aquestes dotze empreses subcontractades per traslladar pacients d’urgència. Afirma que la companyia justifica l’impagament de la part retroactiva -de gener a juliol- del nou conveni perquè no vol avançar diners. Per la seva banda, el Departament de Salut de la Generalitat reconeix que encara no ha pagat a les privades la totalitat d’aquests 10 milions d’euros promesos, sinó que té pendent la regularització del primer semestre del 2022. Tanmateix, assegura que té previst efectuar els pagaments que queden pendents durant les properes setmanes. Cinc mesos de vaga La injecció de diners es va aconseguir al maig d’aquest 2022, després d’una vaga de cinc mesos que es va desconvocar al març amb l’acord de crear una taula de negociació per pactar, amb el Departament de Salut, les noves condicions dels empleats del sector. Finalment, es van acordar millores en la definició de les categories, que han passat de sis a tres augmentant salaris; en la jornada laboral, que s’ha reduït 48 hores anuals i en la conciliació, amb més facilitat per adaptar horaris. Enguany, van acordar treballar i cobrar aquestes hores que s’han restat al contracte «perquè el calendari ja estava pactat»; denuncien, però, que tampoc les han cobrat. Diferències persistents Tot i les millores laborals que es van arribar a pactar, el secretari general del transport sanitari de CCOO a Girona explica que «el procés d’equiparació serà llarg», perquè encara que disposen d’un nou acord hi ha diferències amb els treballadors del SEM que persisteixen. I posa com a exemple la retribució de festius, que es compensa amb un plus de cinc euros l’hora treballada a les empreses privades, enfront dels vint euros de més l’hora que poden arribar a cobrar els conductors d’ambulància del SEM. També a tall d’exemple, detalla que al SEM només hi ha una categoria de personal d’ambulàncies i que les empreses privades en tenen, des de fa poc, tres.