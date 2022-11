El Bisbat recupera bateigs i casaments però no arriba a les xifres de 2019

El Bisbat de Girona va recuperar, l’any passat, el ritme de celebracions que havia hagut d’aturar durant el 2020 a causa de la pandèmia. Tot i això, en alguns casos, com els baptismes o els matrimonis, encara no s’han recuperat les xifres de 2019. De fet, aquest tipus de celebracions religioses ja fa temps que experimenten una tendència a la baixa, tant a la diòcesi de Girona com en moltes altres.

En motiu de la Jornada de Germanor, que es va celebrar ahir, el Bisbat de Girona ha fet públiques les seves dades d’activitat per tal de sensibilitzar els fidels de la necessitat de fer aportacions econòmiques per tal de poder sustentar-les. Segons aquestes dades, l’any passat es van celebrar 1.344 baptismes a la diòcesi de Girona. Aquesta xifra representa un clar augment en relació als que es van celebrar l’any 2020, quan la pandèmia va obligar a posposar moltes celebracions, però encara es troba gairebé un 26% per sota les dades de 2019, quan van tenir lloc un total de 1.811 bateigs a la diòcesi.

Pel que fa als matrimonis catòlics, la situació ha estat similar. Durant el 2021 es van celebrar 371 unions per l’església, el que suposa un increment respecte els 116 matrimonis que s’havien celebrat el 2020, però es troben per sota les dades de 2019, quan se’n van celebrar 424 (és a dir, un 12,5% menys). Pel que fa a les primeres comunions, se n’han celebrat 1.140, i de confirmacions s’ha arribat fins a les 306. En tots dos casos, la xifra de 2021 també creix respecte les dades de 2020.

Tal i com apunten les mateixes dades, a finals de 2021 la diòcesi comptava amb 120 capellans (una quantitat que també ha experimentat una important davallada al llarg dels últims anys) que s’han d’encarregar de 392 parròquies. Precisament, el manteniment del màxim nombre de parròquies possible malgrat l’escassetat de preveres va ser un dels principals reptes del difunt bisbe Francesc Pardo, que volia garantir que cada ciutadà pogués tenir una parròquia el més a prop possible. El manteniment d’aquestes parròquies es pot fer, en part, també gràcies a la tasca dels catorze diaques permanents de la diòcesi i els 46 laics amb nomenament per presidir celebracions, una figura que durant uns anys va impulsar firmement el bisbe Pardo. A més, a la diòcesi de Girona hi ha 550 catequistes -25 menys que l’any anterior- i 366 membres d’instituts i congregacions religioses. En aquest cas, es tracta d’una xifra que també va decreixent a causa del progressiu tancament de diversos monestirs i convents. Finalment, el Bisbat compta en aquests moments amb quatre seminaristes, tot i que els estudis es cursen a Barcelona.

La tasca de Càritas

Una de les tasques en les quals el Bisbat vol posar èmfasi és en l’acció social que es porta a terme a través de Càritas. L’any passat, l’entitat va desenvolupar 44 projectes i programes socials a través de les 52 Càritas locals repartides arreu del territori. Aquest desplegament va permetre atendre 27.998 persones, tot i que el benefici va arribar fins a 61.596 ciutadans. Tot plegat va ser possible gràcies als 136 professionals que tenen contractats i als 2.015 voluntaris que col·laboren de forma desinteressada amb la tasca.

Pel que fa a l’educació en el lleure, les xifres de la Fundació Esplai Girona-Mare de Déu del Mont no han variat gaire. L’entitat continua gestionant set cases de colònies i compta amb una xarxa de 700 monitors i formadors que contribueixen a educar uns 5.000 infants i joves.

Un altre dels aspectes en els quals treballa el Bisbat és l’habitatge social, a través de la Fundació Sant Martí i el patronat Santa Creu de la Selva. A través d’aquesta entitat, gestiona 630 habitatges protegits, dels quals 105 estan destinats a persones majors de 65 anys.

Finalment, a la diòcesi hi ha 40 centres educatius que depenen del Bisbat o d’instituts religiosos, i que proporcionen educació a 20.283 alumnes. A més, hi ha 131 centres assistencials i socials (com ara hospitals i centres d’atenció a la vellesa i a la infància, entre altres) que depenen de congregacions religioses, i que atenen a un total de 125.815 persones al conjunt de la diòcesi de Girona.