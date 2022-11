Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per robar gasoil dels dipòsits de camions estacionats en un pàrquing d’una empresa de Figueres. Els fets van passar el 3 de novembre, quan els agents el van descobrir in fraganti amagat sota un camió i amb cinc garrafes plenes de gasoli i tubs de goma per succionar el carburant. Ara, s’investiga l’home, de 37 anys, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.

Al voltant de dos quarts de dotze de la nit es va activar l’alarma per una intrusió dins el pàrquing d’una empresa de transports de Figueres. Concretament, un home va saltar la tanca perimetral i per robar gasoil dels dipòsits dels camions que hi havia estacionats. Quan els agents van arribar dins l’empresa, van veure un camió amb el dipòsit obert i que perdia gasoil, i també van observar tubs de goma habitualment utilitzats per succionar el carburant i traspassar-los a altres contenidors. Al costat d’aquest camió, hi havia vuit garrafes de vuit litres cadascuna; cinc de les quals ja estava plenes de gasoil. Davant dels fets, els policies van inspeccionar tot l’exterior de l’empresa per intentar localitzar el lladre. Pocs minuts després, van trobar-lo estirat i amagat sota un dels vehicles. El detingut, amb antecedents, va passar el dia 4 de novembre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.