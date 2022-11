Hi ha cançons, llibres, sèries o pel·lícules que marquen a les persones. D’una manera o altra, aquests elements de la cultura pop aconsegueixen incidir en la vida de la gent. En alguns casos, fins i tot, la influència és tal que moltes persones arriben a posar el nom dels seus personatges preferits als seus fills.

No és una realitat nova. Durant molts anys, la cultura pop ha influït en aquesta decisió. La gran diferència és que si els noms són comuns costa molt desxifrar el seu origen, és a dir, per què els pares han triat aquell nom. Però amb noms com el de Daenerys o Arwen, el misteri es resol fàcilment.

En els mons de fantasia creats per monstres de la cultura de masses com J. R. R. Tolkien, George Lucas o George R.R. Martin amb sagues com El Senyor dels Anells (1954), Star Wars (1977) o Cançó de gel i neu (1996, més coneguda com a Joc de Trons) hi apareixen personatges amb noms molt característics que actualment estan incidint en el Registre Civil. A nivell gironí, alguns d’aquests noms tenen certa rellevància.

Alguns són d’origen cinematogràfic, com Leia o Neo. N’hi ha d’altres on les influències poden ser diverses perquè es tracta d’adaptacions de llibres, com en el cas d’Arwen, Daenerys o Arya. Tot i això, l’Institut Nacional d’Estadístiques també recopila l’edat mitjana dels espanyols amb aquests noms, i aquesta dada suggereix que la gran influència és la de les pantalles.

Neo és el prefix culte per dir «nou» en diferents idiomes. Ara bé, com a nom Neo és tot un neologisme per a les persones hispanoparlants. Es va popularitzar amb la trilogia Matrix (1999-2003), de les germanes Wachowski.

De tots aquests noms, Neo és el més posat a les comarques gironines: concretament, hi ha 24 gironins que tenen aquest nom.

El segon nom a la llista és el de Leia. A la província de Girona hi ha 20 noies que comparteixen el nom de la primera gran heroïna del cinema per a la que es coneix com a «Generació X». Ja fa quasi mig segle que va aparèixer el seu nom a la pantalla gran amb La Guerra de les Galàxies (1977).

La petita dels Stark es troba en tercera posició. A les comarques gironines 17 persones comparteixen el nom d’aquesta noia que desafia els clixés femenins i aconsegueix sobreviure malgrat tots els problemes que es troba en el camí. Aquest personatge és un dels que més va aparèixer en les localitzacions de Joc de Trons gravades a la ciutat de Girona. El carrer del Bisbe Josep Cartañà, el carrer del Rei Ferran el Catòlic, el passeig arqueològic, els banys àrabs o el pont de Galligants van servir per crear la ciutat de Braavos on Arya Stark va estar bona part de la sisena temporada.

Arwen és un altre nom d’un món de fantasia, en aquest cas, d’El Senyor dels Anells. A Girona hi ha cinc noies que tenen el nom d’aquesta valenta elfa que s’enamora d’Aragon quan encara no era el futur rei de la Terra Mitjana. El pare d’aquest personatge és J. R. R. Tolkien, que va ser l’escriptor i creador d’aquesta història i tot el seu món, però el que més va influir van ser les adaptacions cinematogràfiques que va fer Peter Jackson entre 2001 i 2003.

A la demarcació de Girona hi ha quatre noies que tenen el nom de la mare de dracs. Daenerys Targaryen és un personatge del món de Joc de Trons. Al principi era vista com una heroïna, una dona forta i valenta, però al final, a causa dels seus actes de l’últim capítol, es va guanyar l’enemistat de bona part del públic.

Les persones que li van posar aquest nom a les seves filles, sabien en quin tipus de genocida es convertiria al final de la sèrie?