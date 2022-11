Un estudi determina que falta gairebé un centenar de metges a Girona

Fa mesos que els sindicats i col·lectius de professionals alerten de la manca de metges, una preocupació que ha anat en augment, ja que hi ha dificultats per trobar-ne i cada vegada s’estan produint més jubilacions. Fins ara, però, no hi havia dades exactes de la quantitat exacta de professionals que fan falta.

És per això que fa pocs mesos el Col·legi de Metges de Girona va decidir fer una enquesta a responsables d’hospitals gironins i d’àrees bàsiques de salut per saber amb dades reals de la magnitud d’aquesta mancança. Després d’analitzar els resultats, la principal conclusió és que en fan falta entre 95 i 97. La majoria dels quals -una seixantena- corresponen, sobretot a metges de família, però també pediatres. Tot i així, també fan falta especialitats com professionals d’anestesiologia, anatomia patològica, radiologia, ginecologia i cirurgia general, entre d’altres.

El president del Col·legi, Josep Vilaplana, concreta que el dèficit s’accentua a zones com la Selva marítima, el Ripollès i l’Alt Empordà. «Es tracta de comarques més allunyades, on és més difícil que els professionals vulguin anar-hi i instal·lar-s’hi, hi ha moviments constants i sol passar que un professional comenci a treballar-hi però al cap d’uns mesos marxi», matisa Vilaplana.

El president dels metges gironins afegeix que els responsables d’aquests hospitals i àrees bàsiques de salut han transmès que des de la covid-19 «hi ha places que encara no s’han pogut cobrir». També atribueix aquestes mancances a diversos motius, entre els quals hi ha les baixes i la dificultat per trobar substituts. «Aquestes baixes poden ser per jubilacions i també perquè el col·lectiu mèdic cada vegada està més feminitzat i augmenten les baixes per maternitat», indica.

Vilaplana lamenta que degut a la pandèmia hi ha moltes problemàtiques de pacients, sobretot cròniques, que no s’han tractat tal com requerien però «fa falta personal que no hi és».

«Especialitats més atractives»

El metge reitera la necessitat de fer les especialitats «més atractives». «Cal alliberar aquests professionals de tasques burocràtiques, amb una millora salarial, per tal que les noves generacions vulguin anar a treballar als centres d’atenció primària», apunta. També creu que si es potenciés la capacitat d’autogestió dels CAPs, sense tasques «innecessàries», caldrien menys professionals en aquest àmbit. A més, considera «imprescindible» l’augment de places a les universitats. «Caldria augmentar un 20% les places de Medicina en els propers cinc anys» perquè «necessitem molts més professionals del que pensàvem».

D’altra banda, un estudi sociodemogràfic del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya publicat a principis d’any alerta que en la propera dècada es produirà una allau de jubilacions de professionals. Concretament, aquestes baixes s’incrementaran en els propers cinc anys amb més d’un miler anual, fins que d’aquí a una dècada hi haurà una quarta part menys dels metges que hi ha en actiu actualment.

Paral·lelament, a mitjà termini, Vilaplana demana altres mesures com per exemple ampliar les places de metges residents (MIR) i fer més atractives aquelles especialitats amb més dèficit.

De fet, dirigents de Salut han alertat que falta relleu generacional i el conseller Manel Balcells ha afirmat que els metges no estan «ben tractats».