Júlia i Jan van ser els noms més posats a Girona l’any 2021. Mia, Pol, Nil, Abril o Marc també copen les llistes dels nounats. No obstant això, no són els més comuns entre la societat. Els més tradicionals continuen sent majoria, segons l’últim estudi del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per tradicionals ens referim a Maria, Jordi, José o Josep, Montserrat o Antonio. Respecte als cognoms, Garcia és intractable.

Si es comparen les estadístiques dels noms més posats en l’actualitat amb els més típics, Marc ocupa el vuitè lloc en el rànquing masculí i Júlia baixa fins a la posició 20 entre les dones. Per davant té a Josefa, a María Dolores o el seu simplificat Dolores, i Francisca, entre altres. Aquests són els noms més freqüents a Catalunya, segons l’Idescat. A més, l’Idescat ha publicat una altra llista: la dels cognoms més repetits. Els primers de la llista són, una vegada més, García, Martínez, López, Sánchez i Rodríguez. En aquest sentit, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va crear un cercador que permet saber amb quantes persones comparteixes el nom. I per a més senyals, també el cognom i la mitjana d’edat dels teus homònims de tota Espanya. Un passatemps addictiu.