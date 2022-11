L’Ajuntament de Banyoles construirà una cinquantena d’habitatges de protecció oficial al barri de Can Puig. Serà la primera promoció pública municipal i comptarà amb una cinquantena de pisos de lloguer que es destinaran preferentment a joves i famílies. El ple va aprovar a finals de setembre el Pla especial urbanístic per destinar la zona destinada a equipament públic del carrer Boi Juscafresa, sota el pavelló de Can Puig, a habitatge públic. El pla especial inclou el projecte d'urbanització de l'espai i marca els criteris d'ordenació i els volums que tindrà el futur edifici. Ara, l'ajuntament preveu que abans de finals d'any surti a concurs la construcció i explotació dels pisos.

L'alcalde, Miquel Noguer, ha explicat que els habitatges tindran garatges i entre dues i tres habitacions. El 25% seran per a menors de 35 anys; un altre 25% per a persones més grans de 65 anys que visquin soles, persones amb discapacitat o famílies monoparentals; i el 50% serà lliure per a persones que sol·licitin un habitatge de protecció oficial de lloguer.

L'alcalde també ha fet balanç de l'Oficina Local d'Habitatge. Des de principis d'any, s'han gestionat 538 ajuts per al pagament del lloguer, 151 sol·licituds més que el 2021. D'aquests, 266 són per a subvencions per al pagament del lloguer per a majors de 36 anys; 38 expedients són de persones majors de 65 anys; 130 expedients són del Bo Jove del govern espanyol; 100 expedients, del lloguer jove de la Generalitat i 4 expedients són d'especial urgència.

Paral·lelament, l'ajuntament ha comprat i rehabilitat tres habitatges per destinar-los a lloguer social i s'han iniciat 69 expedients del Servei d'Intermediació. A més, s'han tramitat 83 noves sol·licituds i s'han renovat 7 sol·licituds al Registre Sol·licitant d'Habitatge de Protecció Oficial. També des de l'Oficina Local d'Habitatge s'està actualitzant el Pla Local d'Habitatge 2023-2028 i s'ha creat l'Oficina de Rehabilitació.