Cada cop hi ha més conscienciació que cal prendre mesures de protecció. El 70% d’empreses espanyoles preveu aquest any augmentar les seves inversions en ciberseguretat, enfront del 55% de l’any passat, i un 26%, el mateix percentatge, espera que aquest increment sigui del 10% o major. Per aquest motiu, la seguretat està cobrant major importància, però així i tot un 18% incrementarà en un 5% o menys el seu pressupost i un 15% no incorporarà canvis.