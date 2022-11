Junts per la Jonquera ha escollit Míriam Lanero, actual regidora al consistori, com a candidata per a l’alcaldia a les pròximes eleccions municipals.

Lanero rellevarà així com a cap de llista a l’actual alcaldessa, Sònia Martínez. «El nostre és un projecte engrescador, per millorar la qualitat de vida i les oportunitats dels nostres veïns i veïnes», va assegurar la candidata, que va lloar la tasca de Martínez, al càrrec des de 2011. Tal com ha explicat el partit, Míriam Lanero és politòloga per la Universitat Pompeu Fabra i regidora des del 2013. Actualment és responsable de les àrees d’Acció Social i Atenció a les persones i d’Educació, Joventut i Noves Tecnologies.