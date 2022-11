La portaveu del PSC de Girona, Sílvia Paneque, ha expressat la seva preocupació davant l’evidència que el nou contracte de neteja ha incorporat diferents vehicles i màquines de neteja segona mà, quan en els plecs del contracte s’estableix que han de ser nous. Segons assenyala, en l’apartat 8 del plec de clàusules, sobre «Recursos materials» s’especifica que «en aquest nou contracte els recursos materials seran nous a excepció dels descrits en l’apartat 8.2-Material procedent de l’anterior contracte».

Per aquest motiu, Paneque demana «que l’equip de govern expliqui quins són els mecanismes de control per al compliment del nou contracte i si s’ha detectat aquesta incidència». També ha volgut destacar que aquesta és una incidència que s’ha de solucionar, ja que «és evident que no tenen el mateix valor ni els mateixos anys de servei per davant els vehicles i la maquinària de segona mà que els nous».

D’altra banda, Paneque ha demanat també control en el disseny del dispositiu de neteja, ja que s’han detectat incidències en alguns barris. En aquest sentit, diu que molts veïns han fet arribar al PSC queixes per un empitjorament del servei a Pont Major, Santa Eugènia i Vila-roja. «Els veïns tenien l’esperança que el nou contracte representés una millora del servei i s’han trobat amb papereres que no es buiden, voltants dels contenidors que es netegen menys i els mateixos problemes als contenidors», ha explicat. «Cal que l’Ajuntament faci la feina de revisar què està fucionant i què no i quins són els llocs a on hi està havent problemes per posar solució de manera immediata», ha afegit.