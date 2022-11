El sindicat Metges de Catalunya va reclamar la setmana passada a l’Institut Català de la Salut (ICS) una «major voluntat» i predisposició per a resoldre les necessitats del col·lectiu. Durant una trobada es van tractar temes com el Complement econòmic per objectius (DPO), el Pla d’Ordenació de Recursos Humans (POHR), la modificació de la llista d’especialitats mèdiques deficitàries, descansos, processos d’estabilització, intervencions psicosocials amb perspectiva de gènere, increments salarials, nous permisos i nous perfils, entre d’altres.