El sorteig de La 6/49 d'ahir dilluns, 7 de novembre, ha repartit un premi de 5.343.253 € a un únic encertant que havia comprat el bitllet a l'Estanc número 02 de Banyoles, a la Plaça Turers, 25. La mecànica de La 6/49 consisteix a triar 6 xifres entre el número 1 al 49 i la combinació triada pel guanyador va ser 4 8 19 26 40 49. Els sortejos es fan tots els dilluns, dimecres i dissabtes i el pròxim sorteig tindrà un pot d'1.200.000 €.

La 6/49 es pot adquirir en qualsevol dels més de 2.000 punts de venda que comercialitzen Loteries de Catalunya, com són estancs, llibreries, quioscos i bars, així com en els establiments de Caprabo o via en línia.

Loteries de Catalunya destina els beneficis de manera íntegra al suport de projectes socials que es trien a través del Departament de Drets Socials, i al llarg de la seva història ha destinat més de 285 milions d'euros a diferents programes per als col·lectius més fràgils de la societat catalana.