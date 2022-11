«Abans tothom se saludava, ara tot són pisos turístics i ciclistes»

En les seves paraules, aflora la nostàlgia. «Abans tothom se saludava, ara al Barri Vell tot són pisos turístics i ciclistes». Amb 58 anys, Manel Garcia no té por de proclamar en veu alta que se sent sol. «Girona s’ha convertit en una ciutat molt tancada i els hiverns es fan molt llargs», assegura, i afegeix que pels carrers hi regna la «buidor». «La gran majoria de gent ha marxat del centre de la ciutat, els veïns de tota la vida ja no hi són», lamenta. «Pel carrer tothom camina parlant per telèfon, poden tenir un amic a Austràlia i no adonar-se que el seu veí està sol», sosté. El que més por li fa, confessa, és trobar-se un dia cara a cara amb una malaltia.

La seva soledat, però, no és per elecció. «Sempre vaig viure amb la meva família, però s’han anat morint i la vida m’ha deixat en aquesta situació», explica. Abans de la pandèmia, estudiava al Centre de Formació d’Adults de Girona perquè el seu somni era matricular-se a la universitat, en concret, al Grau d’Història de l’Art, però el pas de les assignatures al terreny digital li va impedir seguir estudiant: «Em vaig haver de desenganxar de les classes perquè no tenia internet a casa ni tampoc sabria fer-ho funcionar», lamenta. «Durant la pandèmia em vaig sentir molt aïllat, tots els tràmits s’havien de fer per internet i jo no sé com funciona, vaig sentir molta impotència», recorda. Ara, fa sis anys que no té feina. «M’obligo a sortir de casa i a lliurar un currículum a la setmana encara que sigui com a hobby, però ningú vol contractar algú de la meva edat», lamenta. Des d’aleshores, també fa voluntariat i va a visitar una persona gran. «Rebo més del que jo puc donar, és una manera d’omplir les hores i de sentir-se útil», confessa.