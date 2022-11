El Consorci de l'Estany ha alliberat aquest dimarts sis tortugues d'estany (Ermys orbicularis) a les llacunes de Can Morgat per afavorir la recuperació de l'espècie. Totes són exemplars juvenils, tenen aproximadament dos anys i mesuren uns 8 centímetres com a màxim. Des del seu naixement, s'han criat en aquaris i no han hivernat per afavorir-ne el creixement abans de ser alliberades al medi. Des del 2011, ja s'han introduït 172 exemplars de l'espècie a l'estany de Banyoles i al seu entorn, fet que ha permès anar-ne reforçant la població i permetre que es reprodueixin de manera natural. En paral·lel, el Consorci de l'Estany també actua per intentar mantenir a ratlla les tortugues exòtiques. Aquest 2022, se n'han capturat 41 exemplars.

L'alliberament de les tortugues d'estany, que es fa de manera recurrent any rere any, forma part de les actuacions posteriors als projectes LIFE Natura i LIFE Potamo Fauna, que es van fer a la zona entre el 2010 i el 2017. Els sis exemplars que s'han deixat anar avui al medi són juvenils nascuts el 2020. Tenen una mida màxima de 8 centímetres i des del seu naixement s'han mantingut a les instal·lacions del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera (CRT). Allà, han crescut en aquaris i s'han alimentat amb larves vives de mosquits i mosques. A més, no se les ha fet hivernar per afavorir el seu creixement i la seva vitalitat abans de ser alliberades al medi. El director del Consorci de l'Estany, Albert Tubert, explica que gràcies a aquestes actuacions «a poc a poc anem recuperant aquest espai natural i posant en valor la biodiversitat excepcional de l'espai Natural». Per la seva banda, el director adjunt, Jordi Burch, ha destacat que fa uns anys l'espècie «estava gairebé extingida a l'estany» i que ara, gràcies a les reintroduccions, les tortugues «s'han adaptat molt bé al medi, perquè fins i tot hem detectat cries que han nascut a l'entorn de l'estany». El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha destacat la col·laboració de la Generalitat amb el Consorci, el Centre de Reproducció de l'Albera o la Fundació Emys per conscienciar, recuperar i millorar l'estat de conservació de la tortuga d'estany i els seus hàbitats. «Aquesta és una espècie bandera, és a dir, que indica l'estat de conservació de les zones humides i, per tant, la millora del seu estat de conservació ajuda a identificar que estem millorant l'estat de conservació dels hàbitats i la biodiversitat», ha dit. Fins a 172 exemplars La tortuga d'estany és una espècie de tortuga aquàtica autòctona, catalogada en perill d'extinció al Catàleg de fauna salvatge autòctona de Catalunya. A l'estany de Banyoles, pràcticament hi havia desaparegut. D'ençà que van començar les campanyes de repoblació, ja s'han alliberat 172 exemplars juvenils a les llacunes de l'entorn de l'estany (a Amaradors, a les llacunes de Can Morgat i al paratge de les llacunes del pla dels Estanyols de la Puda). Tots ells es marquen amb un xip intern. En paral·lel, el Consorci de l'Estany també treballa per controlar i eliminar les tortugues exòtiques invasores. Aquest any, s'ha fet una campanya de captures mitjançant trampes (tan flotants com amb esquer). S'han capturat 41 exemplars de set tipus diferents de tortugues exòtiques (sobretot, la d'orelles vermelles, alguns dels quals eren juvenils).