Un conductor va resultar ferit ahir en un xoc contra un senglar a Maià de Montcal.

L'accident de trànsit va produir-se cap a dos quarts d'onze de la nit a l'N-260 en direcció Figueres.

L'animal va irrompre a la carretera i el cotxe va acabar topant-hi. Arran del sinistre viari, es van activar els Bombers, Mossos de Trànsit i SEM.

Arran dels fets, el conductor va resultar ferit lleu. Segons els Bombers, presentava mal a l'esquena i el SEM el va evacuar amb ambulància a l'hospital.

Els Mossos de Trànsit per la seva banda, van ajudar al conductor a gestionar la grua per retirar el vehicle, que va quedar molt malmès arran de l'accident per irrupció d'animal.

Un ferit a la variant de Banyoles

Aquest matí s'ha produït un altre accident de trànsit, en aquest cas a la variant de Banyoles. Un cotxe i un ciclomotor han xocat cap a un quart de vuit del matí a la C-66 al seu pas per Cornellà del Terrri. La col·lisió ha estat per encalç.

El conductor de la moto ha resultat ferit de poca gravetat i el SEM l'ha evacuat a l'hospital Josep Trueta de Girona.