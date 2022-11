«Els ensenyo a buscar vídeos de punt de creu, receptes i revistes del cor»

Lluís Lagresa (58 anys) ha decidit compartir la seva experiència digital amb un grup de persones grans usuàries de la Creu Roja de Girona. Amb l'objectiu de reduir la bretxa digital, cada dimarts a la tarda es reuneixen al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal per a donar-los eines per a sobreviure a l'era digital, des d'ensenyar-los a demanar cita prèvia al Centre d'Atenció Primària (CAP) a ajudar-los a comunicar-se amb la seva família per WhatsApp. «La seva il·lusió és poder-los dir bon dia o felicitar als néts pel seu aniversari», explica. «La família els truca quan els necessiten, però ells volen estar en contacte permanent perquè sinó senten que queden apartats», assegura.

«Vaig començar l'any passat amb un grup de tres persones i ara ja en són nou», celebra. «Fins ara quan tenien qualsevol problema demanaven als néts que els ajudessin, però es trobaven amb que els ho arreglaven directament sense dedicar-los temps a ensenyar-los com solucionar-ho». Ara, Lagresa els ensenya, pas a pas, a entendre i a utilitzar els dispositius digitals. Fins i tot, adapta els continguts als interessos dels assistents: «Els ensenyo a buscar vídeos de punt de creu, receptes, revistes del cor o hotels per a anar de viatge, », explica. I la resposta, és aquesta: «Em diuen: m’has obert el món!», explica, satisfet. De fet, busca estratègies perquè el camí els sigui més fàcil: «Per ells el teclat és una dificultat, els canvia les paraules i se’ls fa molt feixuc, així que els ensenyo a fer tant les cerques com a enviar missatges per veu».

Aquesta, de fet, també és una fórmula d’entreteniment. «És una manera de distreure’s, perquè no tenen res més, o estan mirant la televisió o estan mirant la televisió», subscriu Lagresa. Però tot i que l’objectiu és donar-los eines per a defensar-se en el terreny tecnològic, confessa que la cita setmanal s’ha convertit en un espai de trobada que, a més, genera un vincle. «Es crea una relació de confiança molt bonica, m’expliquen com es troben i, com que viuen una mateixa situació de soledat, entre ells es donen suport». I és que al final, els continguts són l’excusa. «No venen només perquè els expliquis coses, venen per a sentir-se acompanyats i per a estar millor», explica.

«El voluntariat no té cap cost ni representa cap esforç, al contrari, es tracta només de compartir la teva experiència», conclou Lagresa.