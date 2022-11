FGC ha presentat la temporada d'hivern 2022-2023 a les seves sis estacions d'esquí (la Molina, Vall de Núria, Vallter, Port Ainé, Espot i Boí Taüll), amb novetats com que hi haurà wifi gratuït a tots els dominis esquiables i que s'amplia fins a 63 les màquines de compra i recollida de forfets i bitllets, de les quals 25 són quioscos de venda automàtica. "Actualment, el 49% de bitllets i forfets es venen de forma automatitzada, amb avantatges com la comoditat de fer-ho des de casa, sense cues a taquilles i amb accés directe a pistes", ha comentat el director d'FGC Turisme, Toni Sanmartí.

Altres novetats són la remodelació i adequació de la pista Barcelona a la Molina i la celebració dels Campionats del Món d'Esquí de Muntanya a Boï Taüll.