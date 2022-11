Només un terç dels joves gironins ha sol·licitat el Bo Cultural de 400 euros

Només un terç dels joves gironins que celebren enguany el seu divuitè aniversari ha sol·licitat el Bo Cultural Jove que ha impulsat el Ministeri de Cultura, que consisteix en 400 euros per a la compra de llibres, premsa, discos, videojocs o entrades per a espectacles, entre altres. El percentatge de sol·licituds a les comarques gironines, que concretament és d’un 36,3%, és inferior a la mitjana de les peticions que s’han registrat al conjunt de l’Estat, que arriben a un 58,65% dels joves. Ara, el termini per sol·licitar-lo ja s’ha tancat, ja que va finalitzar el passat 31 d’octubre.

Segons les pròpies dades del Ministeri, 3.129 joves de divuit anys han sol·licitat el Bo a les comarques gironines, de les 8.618 persones que hi tenien dret. Amb aquest Bo, el Govern espanyol vol facilitar l’accés dels joves a la cultura -per tal de fidelitzar-los com a futurs consumidors culturals- i alhora revitalitzar aquest sector, que ha estat durament castigat per la pandèmia. Dels 400 euros que té el Bo, n’hi ha 100 per gastar en productes físics (llibres, premsa o discos), 100 euros són per a productes digitals (premsa digital, podcast o videojocs en línia) i 200 euros són per gastar en entrades per a arts escèniques: teatre, òpera, cinema, dansa i museus. Els joves tindran un any per gastar el Bo.

A hores d’ara, fins a 2.500 empreses culturals, entre les quals diverses cadenes comercials, s’han adherit al programa, tot i que les empreses s’hi poden seguir sumant sense data límit.

Al conjunt de l’Estat, hi ha més de 281.000 joves de divuit anys que s’han adherit al Bo, dels quals més de 40.000 a Catalunya. En total, el Govern espanyol hi ha fet una inversió de 112 milions d’euros, i a hores d’ara està satisfet amb la resposta dels joves. És per això que aquesta iniciativa, que enguany ha estat pionera, es mantindrà l’any que ve, ja que està contemplada en els Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023. El Ministeri ja està treballant en la segona convocatòria, amb la qual vol optimitzar el sistema de sol·licitud i tramitació.