Olot ha posat en marxauna nova campanya de control per detectar infraccions amb els patinets elèctrics amb l’objectiu de «sensibilitzar, conscienciar i vetllar per la seguretat» al municipi. La campanya comptarà amb controls estàtics al Nucli Antic de la ciutat i dinàmics a la resta de la ciutat. En el que portem d’any, la Policia Municipal ha interposat 96 sancions per aquests fets, la majoria entre veïns i veïns de 21 a 30 anys que circulen sense casc per les principals vies de la ciutat o que passen per les voreres.

Ara, després de les diverses tasques informatives, la policia intensifica de nou els controls iniciant una nova campanya que s’allargarà fins al 13 de novembre. Seguint amb els models anteriors i amb la voluntat de facilitar al màxim la informació i la normativa, els agents fan entrega del material divulgatiu que ha creat l’ajuntament per conscienciar i informar sobre la nova normativa de circulació. Una documentació que inclou les normes clau que s’han de tenir en compte a l’hora de circular amb un patinet elèctric per la ciutat. També es pot consultar al web municipal i s’ha fet arribar a tots els centres educatius d’Olot. L’ordenança de circulació de VMP a Olot estableix que els conductors dels patinets han de ser majors de 16 anys, circular sempre pel carril bici o per la calçada portant casc de protecció homologat. No està permesa la circulació en paral·lel de més de dos VMP i, a més, només poden circular per vies on la velocitat màxima està limitada a un màxim de 30 km/h. Només pot anar-hi una sola persona i, mentre es condueix, no es poden utilitzar auriculars per escoltar música ni tampoc parlar pel telèfon mòbil. A més, per motius de seguretat, els patinets han de portar una llum blanca al davant i una llum vermella al darrere. Quan se circuli de nit o en condicions d’escassa visibilitat, també cal portar peces de roba o elements reflectants. En el cas del nucli antic d’Olot, no està permesa la circulació de vehicles VMP els dies de mercat, fires ni els dies en què per a qualsevol motiu hi hagi aglomeracions de persones. A més, està prohibit lligar-los als arbres, semàfors, bancs, papereres o qualsevol altre element de mobiliari urbà.