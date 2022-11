Augmenten un 43% les multes a Girona per circular sense cinturó o casc

L’ús del cinturó, el casc i dels sistemes de retenció infantil és obligatori però encara hi ha conductors que decideixen prescindir-ne. Els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals gironines van aixecar 3.112 sancions a conductors durant el 2021 que no portaven algun d’aquests elements de seguretat o el duien mal cordat -sovint això es detecta amb els cascos de moto-. Les dades del Servei Català de Trànsit (SCT) mostren com la infracció ha anat a l’alça respecte a l’any anterior, quan es van iniciar 1.437 expedients sancionadors per aquests incompliments.

Els anomenats dispositius de seguretat passiva sovint centren campanyes de Trànsit. En aquestes, les policies actuen de forma preventiva i munten controls per detectar-ne el mal o el no ús i evitar que es produeixin accident.

⚠ La major part de les infraccions d’aquest tipus detectades pels agents dedicats al trànsit sol correspondre al no ús del cinturó de seguretat, seguit del casc de moto i dels sistemes de retenció infantil. Els elements de seguretat passiva són molt importants per salvar vides en cas de sinistre viari.

Hi ha hagut casos d’accidents mortals o amb ferits detectats a les carreteres gironines on la policia ha vist que les víctimes no duien el cinturó cordat, cosa que suposa un greu perill.

L’Alt Empordà, al capdavant

Si s’analitzen les dades del 2021, es pot veure com les comarques de l’Alt Empordà (780) i del Gironès (747) són aquelles on la policia va detectar més infraccions. La tercera amb més activitat sancionadora és la de la Selva, amb 624 denúncies.

Aquestes infraccions de trànsit viuen una tendència a l’alça i han suposat ja enguany (fins al 8 de juliol) que la policia hagi caçat fins a 1.437 conductors que circulaven per carreteres o carrers de la província de Girona. Una dada que suposa poc més de mig any però que és prou elevada com per veure com encara hi ha molts conductors que continuen encara realitzant aquesta infracció.

Una mostra més de la desinhibició que han detectat els policies de trànsit des que va acabar la pandèmia. Han vist com alguns conductors van al volant o amb moto fent conductes de risc. En aquest cas, amb un mal ús o no usant els sistemes de seguretat.

200 euros i quatre punts

No portar aquests elements de seguretat passiva poden comportar conseqüències molt greus en cas d’accident de trànsit. Però també, si la policia ho detecta, cal recordar que no utilitzar-los o portar-los inadequadament comporten una sanció econòmica de 200 euros i la pèrdua de quatre punts del carnet de conduir.

Sense assegurança

Un altre aspecte que controlen els policies de trànsit és la documentació dels vehicles. Una d’aquestes és l’assegurança obligatòria. Els agents ja siguin en controls o en accidents de trànsit van arribar a imposar 3.634 denúncies durant l’any passat a les comarques gironines per la falta de la pòlissa. Unes sancions que també van patir un increment respecte al 2020, d’un 9%. Fa dos anys es van iniciar 3.334 expedients sancionadors per no tenir assegurança o no haver-la renovada.

Les àrees de la província on el 2021 van enxampar més conductors l’any passat són les de l’Alt Empordà (863) i la Selva (834).

D’altra banda, les dades del SCT de l’1 de gener d’aquest 2022 fins al 8 de juliol mostren que s’han aixecat 925 sancions per no tenir la pòlissa.

La multa per no tenir assegurança pot anar des dels 601 als 3.005 euros -ja que no és el mateix no tenir-ne per no haver-la renovat de fa uns dies o no disposar-ne- A banda, la policia immobilitza el vehicle en aquests casos. A més, si l’infractor no té assegurança i causa un accident amb víctimes, fins i tot es pot enfrontar a penes de presó.