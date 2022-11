El carril dret de l'AP-7 gironina -fins a Orriols- passarà a ser exclusiu per les entrades i sortides de vehicles i s'hi podrà circular a 80 km/hora com a màxim. Es tracta d'una mesura "innovadora" que vol ajudar a reduir la sinistralitat i millorar la seguretat en aquest tram.

Així ho han anunciat aquest migdia el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, i el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), Xavier Flores en roda de premsa.

Xavier Flores ha destacat que aquesta "especialització" és una "bona mesura" i que facilitarà la incorporació de vehicles i per tant, "no obligarà fer canvi carrils dels camions, i no farà que en unasortida s'hagin de creuar molts carrils" com passa actualment.

El cap del SCT també ha destacat que l'actuació i la valoració que es faci de l'experiència en aquest tram gironí pot anar "molt bé, perquè el que passi a Girona amb el carril d'incorporació i de sortida pot ser una experiència per altres tipus d’enllaços que existeixen" a Catalunya i per tant, es podria implementar en altres àrees.

Aquesta actuació com la resta que han anunciat en quatre trams catalans de l'AP-7 es preveuen que siguin una realitat a curt termini.

Per poder portar a terme aquest canvi del carril dret està prevista nova senyalització. Ha posat d'exemple que es posaran senyals que comprenguin / assenyalin els tres carrils que diguin per exemple, en el cas d'en sentit nord: "França" i en el quart carril, hi posarà "sortida o entrada". Si bé pot ser un canvi sobtat, ha afegit, està "sempre s'ha demostrat que els conductors s'adeqüen i ho aprenen molt fàcil".

Actuacions en la infraestructura

Pel que fa a les comarques gironines, el representant del Ministeri també ha explicat que tenen projectes previstos en la infraestructura. Un d'ells és la rotonda que es construeix a Girona sud, que a parer seu "solucionarà" les retencions que hi ha a l'enllaç i l'antiga zona del peatge per accedir a la via. També ha anunciat que hi ha un projecte de millora previst a la zona de Girona nord, però no n'ha donat més detalls.

En el tram de l'AP-7 que transcorre per les comarques gironines no hi haurà canvis de velocitat, com s'havia anunciat fa uns mesos. Finalment, Trànsit i el Ministeri han arribat a acords en quatre grans trams de Catalunya i al gironí, amb la mesura del quart carril, no veuen necessaris aquesta reducció de velocitat.

Els trams que sí que es veuran afectats amb mesures de canvis de velocitat són, com ha descrit el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel: "el tronc central de l'AP-7 i la zona de l’Ebre, a 100 quilòmetres per hora". En el central es preveu la instal·lació d'un sistema de velocitat variable. A Tarragona en canvi, es faran Intervencions en "controls velocitat" .

Tant Trànsit com el Ministeri de Transports fan un balanç positiu d'aquest acord que preveu mesuren en 83 quilòmetres de l'AP-7 catalana. Aquestes mesures s'aniran avaluant i revisant i si cal, ampliaran han explicat, cada dos mesos en reunions. Preveuen que les mesures "siguin ràpides d'aplicar".