L’AFA de l’escola El Morrot d’Olot ha presentat al·legacions al projecte d’urbanització d’El Serrat.

A través d’un comunicat, les famílies reclamen «pacificar l’entorn escolar, evitar la construcció de nous aparcaments per a cotxes al voltant de l’escola, limitar la circulació (reservada només a serveis d’emergència) d’una de les zones urbanitzables prevista i treballar en alternatives a la mobilitat, sobretot, als entorns dels centres educatius». A més, lamenten que el nou pla d’urbanització de la zona del Serrat «no recull les exigències en amplada de voreres ni en la presència d’infraestructura ciclable». A més, l’AFA lamenta que «es preveuen augmentar les vivendes al barri però no es reserva espai per una futura ampliació de l’escola», en un context en què afirmen que amb «una línia molts nens del barri no tenen accés a l’escola».

Tot i això, l’AFA no s’oposa a la totalitat del projecte, ja que defensa que comptarà amb l’adequació d’una zona verda, una zona esportiva i un parc infantil, que defensen que «fa molta falta».