La Comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat definitivament aquest dimecres el Pla especial que permetrà la construcció d’un centre d’interpretació paisatgística dels Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Els jardins, construïts a principis del segle XX pel marquès de Roviralta, van ser projectats per l’arquitecte paisatgista Nicolau Rubió i Tudurí, i es troben damunt d’un penya-segat entre Cala Boadella i la Platja de Fenals. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret preveu la possibilitat de construir en l’entorn dels jardins un centre d’interpretació que faciliti i contextualitzi la visita d’aquest patrimoni històric, però calia un Pla especial.

El pla preveu la construcció d’un centre d’interpretació, separat de l’inici de la zona considerada BCIN, d’un màxim de 900 metres quadrats de sostre. L'edifici podrà incloure una botiga temàtica, sala de conferències, museu-oficines, un possible restaurant i banys.

Per garantir el baix impacte visual sobre el conjunt històric, l'edifici se situarà en un àmbit proper a l’espai ja urbanitzat i tindrà una coberta enjardinada. Les façanes tindran colors terrosos, per mimetitzar-les amb l'entorn, i es preservarà l'espai forestal de l'entorn.

El pla també preveu la preservació i millora del camí històric cap als jardins, mantenint el seu traçat i marges i utilitzant sauló com a material de pavimentació. L’actuació es completarà amb el condicionament de l’accés a la platja i l'habilitació d'una zona d’aparcament del centre, autocars turístics i per a persones amb mobilitat reduïda.

Nou espai polivalent a Sant Feliu de Guíxols

D’altra banda, la Comissió també ha aprovat definitiva una modificació del POUM de Sant Feliu de Guíxols que permetrà a l'ajuntament construir un espai polivalent al costat de l'actual pavelló poliesportiu Carles Nadal, així com reordenar tota la zona d'equipaments comunitaris situada a l’entorn de l’avinguda Catalunya, per sobre de la Ronda de Llevant.

L'espai polivalent podrà acollir esdeveniments multitudinaris i es construirà en terrenys que avui acullen bàsicament activitat agrícola, propers al pavelló. Tindrà 60 metres de llarg i 34 d'ample, i 10 metres d’alçada, en una posició molt per sota de l’actual pavelló. En la mateixa zona es reservarà sòl per construir futurs nous equipaments i per a una zona d’aparcament.

A més, també s'aprofita la modificació del POUM per qualificar com a sòl no urbanitzable els terrenys al costat de l'actual deixalleria municipal, que fins ara es consideraven sòl urbà.