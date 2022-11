ERC - Som Banyoles va lamentar ahir a través d’un comunicat que les modificacions a les ordenances municipals «dificulten la transició energètica del municipi». La formació ja va fer visible en l’últim ple municipal el seu malestar davant la reducció de la bonificació de l’IBI per a instal·lar plaques solars, on va lamentar que «a Banyoles passarà a donar-se un cop cada tres anys (en comptes de ser anual) i oferirà un finançament de fins al 25% sobre l’IBI dels habitatges, lluny de pagar-ne la meitat com fins ara». Aquesta modificació és, segons els republicans, «una altra mostra que l’equip de govern va contracorrent a les tendències del país». A més, van denunciar que en les ordenances d’enguany «la gran majoria» de ciutats catalanes amb característiques «similars» a Banyoles tenen previst mantenir aquest tipus de bonificacions per al 2023 (50%). A més, van destacar la importància d’abandonar el consum de combustibles fòssils i canviar-los per fonts renovables.