Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home per circular amb un ciclomotor per l'autopista AP-7 a Vilademuls. Una via on està prohibit entrar amb aquest tipus de vehicles i també, circular-hi.

Això va succeir ahir poc abans de les onze del matí, els agents de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) van veure aquest vehicle -a l'altura del quilòmetre 47,5- anant per l'AP-7 que des del seu alliberament a més va molt carregada de trànsit. El vehicle circulava pel voral d'aquesta via ràpida en direcció Girona El van fer aturar i el seu conductor, un home de nacionalitat espanyola, va acabar denunciat pel Reglament General de Circulació. Això li va suposar una sanció de 200 euros. En aquest supòsit de multa, no es resten punt del permís de circulació. L'entrada de ciclomotors en autopistes és un fet que els agents dels Mossos de Trànsit s'han trobat darrerament que va en augment. Cal recordar que està totalment prohibit que els ciclomotors circulin per la calçada d'autopistes, autovies o per qualsevol altre tipus de via que estigui senyalitzada amb el senyal de circulació prohibida a ciclomotors. I és que aquest tipus de vehicles no pot assolir la velocitat mínima de 60 quilòmetres per hora exigida per a aquest tipus de vies. A més, suposen un gran perill per la resta d'usuaris.