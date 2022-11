L’hospital d’Olot va presentar ahir a nivell internacional l’estudi de l’ús de la teràpia immersiva per millorar els nivells d’ansietat entre els professionals,

L’estudi es va iniciar el març del 2021 amb l’objectiu d’analitzar els beneficis de la teràpia immersiva en la gestió emocional, sobretot després del gran impacte que ha suposat la pandèmia de la covid-19 entre els professionals de la salut.

Es va comptar amb la participació de 35 professionals voluntaris que es van sotmetre a dos tests, un relacionat amb l’ansietat i un altre amb el benestar. Un cop passades les vuit setmanes d’estudi, i havent realitzat dues sessions setmanals, es va detectar que un 85,7% havia millorat els seus nivells d’ansietat i un 83%, el seu benestar. Així doncs, els resultats indiquen que la teràpia immersiva utilitzant la tecnologia MK360 de Broomx millora la percepció dels nivells d’ansietat tant físics com psíquics, i augmenta el sentit de cura i autocura.

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa compta amb una sala equipada amb el projector MK360 de Broomx Technologies, el primer sistema de projecció immersiu del món. A través d’aquesta tecnologia es transforma una habitació o espai en una experiència multisensorial immersiva, que pot ser compartida amb diverses persones, sense la necessitat d’utilitzar ulleres de realitat virtual ni altres dispositius. També permet retransmetre immersivament i per streaming un esdeveniment gravat en 360 graus.

El projecte es va presentar en el 45è Congrés Mundial d’Hospitals a Dubai per part de Marta Linares, psicòloga clínica de la Fundació. La revista internacional International Journal of Environmental Research and Public Health n’ha publicat els resultats.