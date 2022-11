Maçanet rebrà prop de 800.000 euros per de l’Estat per renovar l’enllumenat

Un total de sis municipis gironins es beneficiaran de l’ampliació de 350 milions del programa DUS 5.000 per a projectes de transició energètica, amb el que arribarà a un total de 675 milions en tota Espanya. La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el repte Demogràfic, Teresa Ribera, l’anunciarà avui segons ha pogut saber Diari de Girona. L’ampliació duplica el pressupost desplegat fins ara i multiplica per nou la quantia inicial. Els 6 municipis gironins d’un total de més de 300 expedients inclosos en el primer paquet sumaran ajudes per més d’un milió d’euros.

El major import correspon a Maçanet de la Selva, amb 782.513 euros, pel pla director del programa d’enllumenat. I la de menor import és la d’Amer, a la comarca de La Selva, amb 25.794 euros, per a la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum col·lectiu en l’equipament Ca Bols i per a autoconsum individual en l’equipament de la llar de jubilats en el municipi.

Campllong, al Gironès, compta amb dos projectes, amb 106.552,60 euros i 111.112,59, per a la renovació de la flota de vehicles de l’Ajuntament i la reforma de la instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària el local social del municipi. Bescanó rebrà més de 120.000 euros per a un projecte de fotovoltaica d’autoconum, i Sant Feliu de Pallerols gairebé 37.000 euros per renovar un vehicle municipal.

Fonts del Ministeri afirmen que el programa desenvolupat per l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) ha estat un èxit. Va arrencar fa un any amb 75 milions d’euros i, poc desp´res, vist l’enorme interès de les entitats locals, es va ampliar fins a 325 milions d’euros. En data d’avui, s’han presentat més de 2.900 expedients, superant àmpliament el pressupost disponible. D’aquests 2.900 expedients, 1.014 entraven en el pressupost ampliat amb el qual es comptava fins ara. Entre els projectes presentats destaquen més de 600 d’autoconsum, més de 400 d’enllumenat exterior, més de 300 d’eficiència energètica o climatització renovable i més de 200 de mobilitat sostenible.

La nova ampliació permetria donar resposta a gairebé 1.000 nous expedients presentats que estaven en llista d’espera, fins a gairebé 2.000 expedients, que suposen més de 3.500 actuacions o projectes. Una vegada realitzada l’ampliació, els serveis tècnics poden procedir a analitzar aquests expedients que, sempre que compleixin els criteris establerts en les bases, podran ser adjudicataris de l’ajuda sol·licitada. Gràcies a aquesta ampliació, el programa arribaria a gairebé 1.800 municipis de repte demogràfic, que sumen una població de més de 2,3 milions d’habitants i en l’última dècada han perdut el 5% de la seva població.