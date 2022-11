Ja ha passat Sant Narcís -una de les cites més importants per als fidels de Girona- i la diòcesi continua sense bisbe des de la mort de Francesc Pardo, el passat 31 de març. Tot i això, ja feia pràcticament un any - des del juny anterior- que Pardo havia anunciat la seva voluntat de retirar-se. Per tant, el relleu al capdavant de la diòcesi de Girona no va agafar la jerarquia eclesiàstica per sorpresa, però, tot i això, encara no s’ha nomenat el successor de Pardo. Al llarg dels darrers mesos, han sonat diversos noms -Josep Maria Turull, Enric Termes, Josep Maria Domingo, Fidel Catalan, Joan Obach o Agustí Borrell, entre altres-, però a hores d’ara cap d’ells s’ha acabat confirmant. Hi ha, però, un nom que va sortir a la terna al principi de tot i que, malgrat que semblava haver-se descartat, ara torna a aparèixer a les travesses: el bisbe de Vic, Romà Casanova. Segons ha publicat Nació Digital citant «diverses fonts de l’entorn eclesiàstic de Catalunya», el futur del bisbe Casanova, de 66 anys, pot passar per dirigir el Bisbat de Girona o el de Tortosa.

Segons la informació de Nació Digital, recollida també pel mitjà catòlic Germinans Germinabit, el futur de Casanova a Vic té data de caducitat, i la seva trajectòria podria passar per venir com a bisbe de Girona o bé responsabilitzar-se de la diòcesi de Tortosa -d’on és originari-, vacant després del recent nomenament d’Enric Benavent com a arquebisbe de València. El nom de Casanova ja havia sonat per Girona fa mesos, i fins i tot s’havia especulat amb què es podrien unir els bisbats de Vic i Girona, però finalment no ha passat res d’això. Ara, el seu nom es torna a posar a les travesses per Girona, tot i que també podria ser que s’optés per enviar-lo a Tortosa: malgrat que es podria interpretar com una baixada d’esglaó, també permetria a Casanova, que porta dinou anys a Vic, estar més a prop de casa seva.

Canvis a tot Catalunya

En tot cas, en els darrers temps el taulell dels bisbats catalans ha experimentat una forta sacsejada. En aquests moments, a banda de les vacants de Girona i Tortosa, queda un tercer lloc per cobrir, després de la mort del bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Vadell, ara ja fa uns mesos. A més, ja es va haver de fer front a la successió a Solsona després de la mediàtica renúncia de Xavier Novell i es va nomenar Salvador Cristau com a nou bisbe de Terrassa després de la marxa de Josep Àngel Saiz a Sevilla. I properament, també es preveuen noves successions, ja que diversos bisbes compliran els 75 anys, que és la seva edat teòrica de jubilació. Un d’ells és l’arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal, Juan José Omella, que ja ha complert 75 anys, tot i que no es preveu que el seu relleu sigui immediat (com a mínim mentre estigui al capdavant de la Conferència Episcopal).

Mentre no es nomena el successor de Pardo, el màxim responsable de la diòcesi de Girona és l’actual administrador diocesà, Lluís Suñer. Va ser ell, de fet, qui va presidir la missa de Sant Narcís, el passat 29 d’octubre. Per a les celebracions que requereixen un bisbe -com per exemple la recent ordenació sacerdotal de Carles Sánchez-, se’n sol encarregar l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, que precisament és d’origen gironí.