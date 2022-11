L'aeroport de Girona-Costa Brava ha estat aquest matí l'escenari d'un simulacre general d'un accident aeri durant una maniobra d'aterratge. L'exercici ha simulat un accident d'avió amb 44 passatgers afectats de diversa consideració, alguns dels quals mortals. Uns seixanta estudiants de la Facultat d'Infermeria de la UdG hi han participat com a voluntaris, tant com a passatgers de l'avió accidentat com a familiars dels accidentats. L'objectiu del simulacre, organitzat conjuntament per Aena i Protecció Civil, era posar a prova els mecanismes de resposta i coordinació d'acord als diferents plans de Protecció Civil.

L’exercici tenia com a objectiu posar en pràctica les actuacions de la policia judicial i forense, la filiació i la identificació de víctimes i familiars, i ha servit també per avaluar els procediments d'actuació i analitzar el grau de coordinació de tots els cossos implicats en l'atenció d'una emergència aeronàutica, així com el temps de resposta. L'exercici ha consistit en un accident aeronàutic durant la maniobra d’aterratge. Per causes desconegudes, l’avió ha perdut el control i s’ha estavellat al costat oest del camp de vol. A causa de l’impacte hi ha hagut 44 persones ferides de diversa consideració i, entre elles, algunes víctimes mortals. En produir-se l’accident, la torre de control ha donat l’avís immediatament al Centre de Coordinació Aeroportuària CECOA i aquest ha activat el pla d’autoprotecció (PAU) de la instal·lació desplegant els seus serveis d’autoprotecció i comunicant l’activació a Protecció Civil de la Generalitat i concretament al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT, encarregat de fer-ne la difusió i la posterior coordinació general de la resposta. Els Bombers han participat en l’exercici amb quatre vehicles d'aigua i tres vehicles de comandament, amb una vintena d'efectius entre bombers i comandaments. Tant bon punt els efectius dels Bombers de la Generalitat han arribat al punt d'accés, han accedit a la zona de l'accident establint un binomi de comandament juntament amb els bombers d'Aena destinats a l’aeroport. Els objectius han estat estabilitzar la zona calenta reduint els riscos, l'extinció de l'incendi i el triatge de les víctimes, que han evacuat a la zona sanitària gestionada pel SEM. També han estat presents al Centre de Comandament amb la resta de grups actuants on el cap d'intervenció dels Bombers de la Generalitat ha fet la coordinació tant de la intervenció com dels grups actuants, i a la Sala de Crisi on s'ha coordinat l'emergència i des d'on s'ha informat al director del pla i autoritats El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha estat el responsable de l’assistència sanitària als 44 afectats del simulacre. El SEM s’ha encarregat de la realització del triatge avançat META, així com de l’atenció i estabilització de les persones afectades a l'Àrea Sanitària establerta. També ha estat el responsable dels possibles trasllats de les persones ferides als centres sanitaris en funció de la seva patologia. Al simulacre hi han participat gairebé 50 professionals del SEM i s’han mobilitzat més de 20 unitats, entre elles vuit unitats de suport vital bàsic SVB, cincunitats de suport vital avançat SVA, un helicòpter medicalitzat, tres unitats de logística, tres comandaments territorials, dos unitats especialitzades d’intervenció i suport UIS i una unitat de coordinació operativa. L’exercici també ha servit per treballar de principi a fi l’aixecament de cadàvers, i el simulacre s’ha donat per finalitzat amb la indicació de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) i de la Policia Judicial. L'Institut de Medicina Legal s’ha encarregat de l’aixecament de cadàvers, l’informe forense ante-mortem i l’elaboració del llistat de víctimes mortals. La Guàrdia Civil s'ha encarregat de la filiació a la sala d'afectats, la custòdia de la caixa negra de l'aparell i les pertinences dels passatgers. També s'han fet càrrec de la inspecció i investigació en col·laboració amb la comitiva judicial i amb el personal forense.Els Mossos d'Esquadra s'han encarregat de la filiació a la sala de familiars, la regulació del trànsit i coordinació entre els diferents cossos policials. L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ha activat el Pla municipal i ha treballat la seva comunicació amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil de la Generalitat i el Centre de Coordinació Municipal (CECOPAL). Protecció Civil de la Generalitat, encarregat del grup logístic del pla AEROCAT, ha coordinat la filiació i l’atenció psico-social a persones afectades i familiars incloent la gestió de les llistes d’afectats i la supervisió de les actuacions de l’aeroport i de la companyia aèria per atendre a les persones afectades. Aquest simulacre l’han organitzat els Serveis Territorials de Protecció Civil de la Generalitat a Girona i AENA Aeroport de Girona-Costa Brava, i ha comptat amb la participació de Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, SEM, Guàrdia Municipal de Vilobí d’Onyar, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Creu Roja i Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC). Al simulacre s’han posat a prova els diferents plans de protecció civil i els mecanismes de coordinació previstos. Concretament, el pla d'autoprotecció de l’aeroport de Girona –Costa Brava, el Pla d’assistència a les víctimes d’accidents de l’aviació civil i als seus familiars, de la companyia aèria, el Pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya (AEROCAT) de Protecció Civil de la Generalitat i el Pla de Protecció Civil del Municipi de Vilobí d’Onyar. En representació de la direcció del Pla AEROCAT hi ha participat la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral.