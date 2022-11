Un incendi a l'aparcament soterrat de dos blocs de pisos d'Olot va fer desallotjar ahir a la nit una seixantena de veïns. Ningú va resultar ferit.

El foc es va declarar poc abans de les deu del matí al carrer del Notari Miquel Març del barri de Sant Miquel i es van activar els efectius d'emergències: Policia Municipal d'Olot, Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra.

Els Bombers en arribar es van trobar com la Policia Municipal ja estava desallotjant els veïns -59- de dos edificis que comparteixen aparcament ubicat al número 13 i 15 d'aquest vial.

Mentre els efectius d'emergències realitzaven l'extinció del foc, els veïns afectats es van traslladar al casal de Sant Miquel.

Els Bombers -que van activar 12 dotacions- van controlar el foc cap a tres quarts d'onze de la nit. Un cop extingit van comprovar que en aquest aparcament on hi havia 14 cotxes aparcats n'havia cremat un -punt on s'apunta que va començar l'incendi-. Les flames també van afectar una moto així com material emmagatzemat al pàrquing d'aquests pisos -que estan formats per tres plantes i l'aparcament-.

ATENCIÓ Foc amb un garatge subterrani del carrer Notari Miquel Marc d'Olot la qual cosa obliga a tallar el carrer. Compte! Posted by Anti-Radars Garrotxa on Thursday, November 10, 2022

Els veïns desallotjats no van resultar ferits i van poder començar a tornar a casa a partir de mitjanit. Tot això, un cop ventilada la zona afectada i després que els Bombers comprovessin que no hi havia més afectacions a l'edifici.

Els Bombers van comprovar que el foc malgrat l'espectacularitat, ja que es va generar molt de fum, no va causar danys estructurals.