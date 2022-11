Amb l’arribada de les baixes temperatures, la Creu Roja de Girona fa una crida a la ciutadania per a recollir mantes i sacs de dormir, que després distribuiran a les persones sense llar.

«Hi ha molta demanda, aquest any hem atès al voltant de 150 persones i amb les mantes que tenim actualment no n’hi ha prou», assegura la tècnica del projecte d’Atenció integral a les persones sense llar de l’entitat, Paula Búrdalo. De fet, recorda, «serà l’únic que tindran per a poder protegir-se del fred». A més, assegura, «en ser un col·lectiu que dorm al carrer i no tenen lloc on guardar-les, moltes vegades hem de subministrar mantes a una mateixa persona diverses vegades durant l’hivern perquè els les roben, se’ls mullen amb la pluja o les perden». Els interessats poden fer donacions directament a les oficines de la Creu Roja de Girona o Figueres.