L’Ajuntament de Ripoll ha hagut de renunciar a una subvenció d’uns 20.000 euros de la Diputació de Girona per reformar la façana de la casa consistorial, després que el departament de Cultura de la Generalitat hagi obligat a presentar un estudi arqueològic. L’alcalde, Jordi Munell, va explicar en l’últim ple que els usos religiosos que antigament havia tingut aquest edifici adossat al Monestir de Santa Maria han estat el motiu pel qual els responsables de Cultura estan posant traves a la seva rehabilitació.

L’edifici data del segle XVII i des del 1842 acull les dependències de l’Ajuntament. La façana d’estil neoclàssic era el motiu d’aquesta reforma accidentada. En una primera licitació no s’hi va presentar cap empresa per l’encariment dels preus dels materials. En la segona licitació n’hi van concórrer dues, i tot i haver adjudicat les obres a una d’elles, ara hi ha aquest requisit de Cultura. El regidor de l’àrea de Serveis al Territori, Joaquim Colomer, va afirmar que durant una visita recent de la consellera de cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, la van intentar convèncer de la necessitat de les obres, en les quals només s’incidirà en la planta baixa. A més del problema d’estabilitat que presenten les baranes, on falten diverses columnes i que suposen un risc pels usuaris, també van argumentar que cada vegada que plou els lavabos que hi ha als baixos de les dependències es converteixen en inutilitzables.

L’equip de govern considera imprescindible la reforma per disposar d’un edifici digne, i creu que és impossible poder enllestir les exigències de Cultura abans d’acabar l’any. Ara, Colomer treballa perquè la Diputació destini aquests 20.000 euros a altres objectius culturals del municipi.

En canvi, s’ha aprovat provisionalment una subvenció de 420.000 euros dels fons Next Generation per la rehabilitació de l’edifici La Torre, on es preveu fer una casa de cures. L’Ajuntament tirarà endavant el disseny de David Uró, de l’empresa PAM Projectes, que va guanyar el concurs públic durant la Fira de les 40 Hores.