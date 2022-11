En Comú Podem va repartir ahir a les comarques gironines exemplars d’un diari on posen en valor la feina que estan fent a les institucions, tant a Espanya com a Catalunya. Així doncs, representants de la formació com la diputada Laura López o Eugènia Pascual van participar en aquesta acció informativa, que es va dur a terme a Girona, Blanes, Lloret, Sils, Caldes i Olot.

Els comuns van destacar que, en un escenari d’inflació i d’augment del cost de la vida, han aconsegit que s’incloguin en els Pressupostos de l’Estat l’augment de les pensions o la millora de la prestació per atur, entre altres.