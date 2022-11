Durant l’any passat un 60% dels municipis gironins assistits pels serveis jurídics de la Diputació de Girona van aconseguir una resolució contenciosa administrativa favorable a l’administració.

Segons recull la memòria del Servei Jurídic de l’organisme gironí publicada aquesta setmana, els jutjats van decretar 47 sentències favorables a l’Administració, amb un saldo de 87.455,87 euros en costes judicials. Durant l’exercici, el servei jurídic de l’organisme supramunicipal va assistir la defensa judicial de 62 recursos contenciosos administratius de municipis gironins, dels quals sis van ser de la mateixa Diputació i els seus organismes autònoms. A la seixantena de recursos presentats, cal afegir-n’hi 83 més que ja es tramitaven a finals de 2020 davant els jutjats contenciosos-administratius de Girona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem.

Les resolucions en qüestió són majoritàriament pronunciaments judicials d’enderroc de construccions que infringeixen la legalitat urbanística vigent i que, si els propietaris no la restauren de manera voluntària, l’Administració ho ha de fer de manera subsidiària. Això comporta, segons l’ens, una complexitat afegida, ja que cal fer una tramitació administrativa de l’obra, redacció de projectes, contractació de l’obra, liquidació econòmica, etc. En aquest llarg camí es generen sovint incidents d’execució de sentència. En aquest sentit, l’any va tancar amb 33 incidents d’execució de títols judicials en tràmit.

Més peticions

Durant l’exercici passat, l’organisme va rebre un increment de peticions d’assistència judicial si es compara amb el 2020, tot i que encara no arriba als nivells previs a la declaració d’estat d’alarma i la consegüent paralització administrativa i judicial que es va produir.

La prestació d’assistència jurídica i judicial de la Diputació als ens locals és gratuïta i durant l’any passat va suposar un estalvi en honoraris d’advocats pels voltants de 200.000 euros.

Per contra, les peticions d’assistència per part de municipis amb menys capacitat econòmica (menys de 1.000 habitants) van reduir-se del 30% fins a un 23%.

En el mateix sentit que les sentències, els àmbits que generen més conflictivitat i, per tant, més peticions és l’urbanisme i la hisenda local. La memòria subratlla que sol ser degut al tipus de planejament, la gestió o la disciplina urbanística, especialment els expedients incoats per restaurar la legalitat urbanística alterada. A més, el document també ressalta que l’any 2021 ha estat marcat per la incertesa, els pronunciaments judicials i els seus efectes provocats per la sentència del Tribunal Constitucional de l’octubre passat, que va anul·lar articles sobre el sistema de determinació de la base imposable de l’impost d’increment del valor dels terrenys urbans, és a dir, la plusvàlua.

Altres àmbits que també han generat conflictivitat han estat el de la contractació, funció pública, responsabilitat patrimonial, expropiacions forçoses, subvencions, patrimoni i autoritzacions d’entrada, entre altres qüestions, algunes de les quals de caràcter civil.

Finalment, el Servei Jurídic va incorporar durant el 2021 la jurisdicció social com a nou àmbit d’assistència.