Un estudi sobre l’efecte de l’extracció del suro i l’estat hídric de l’alzina surera ha guanyat el XXXII guardó Joan Xirgo dels Premis Les Gavarres 2022.

La proposta titulada «Estudi de l’efecte de l’extracció del suro sobre l’estat hídric i fisiològic de l’alzina surera (Quercus suber) a les Gavarres», presentada per Laura Llorens, Dolors Verdaguer i Josep Barba, ha estat guardonada amb aquest premi que està dotat amb 5.000 euros. El Consorci de les Gavarres recompensa anualment projectes de recerca inèdits que contribueixin al coneixement i a l’estudi dels valors del massís de les Gavarres.

L’estudi guardonat es durà a terme a la finca de Can Vilallonga, de Cassà de la Selva, on es preveu que s’extregui el suro durant el juny del 2023. L’objectiu del treball és determinar si l’extracció del suro té un efecte significatiu sobre l’alzina surera i valorar si aquest depèn de l’edat de l’arbre.

A Can Vilallonga, finca pública gestionada pel Consorci de les Gavarres, s’escolliran sureres d’edats diferents que creixin en zones assolellades. Es faran tres mostreigs, un abans de la pela, un altre just després, i un tercer a finals de juliol, per descobrir quins nivells d’estrès provoca l’extracció del suro a l’alzina durant els mesos més secs de l’any. Així, es podran dissenyar estratègies de gestió que permetin mitigar els efectes del canvi climàtic sobre aquests arbres.

En aquest vídeo es pot veure més informació sobre el projecte guanyador:

Premi Cirera d’Arboç

Pel que fa al premi Cirera d’Arboç, que enguany celebra la XXVI edició, el Consorci de les Gavarres l’ha atorgat, per unanimitat, al matrimoni format per Xavier Serrat i Isabel Cribillers, per la seva tasca de conservació, adequació i neteja de la font de Panedes i del seu entorn i accés. La font és un indret ubicat entre els termes municipals de Llagostera i Santa Cristina d’Aro, molt conegut i freqüentat per excursionistes.

La tasca d’aquest matrimoni s’ha dut a terme des d’una posició totalment altruista i desinteressada, sense la qual, actualment, el patrimoni de la font de Panedes s’hauria perdut. Aquesta gran tasca no l’han fet sols sinó que han comptat amb el suport i la col·laboració de Rafel Colomeda, Sebastià Grañó, Albert Alenyà, Quim Castelló, Xavi Ribot i Albert Gironès, com també dels ajuntaments de Santa Cristina i Llagostera, amb els quals limita la font.

Amb el Premi Cirera d’Arboç, el Consorci de les Gavarres fa un reconeixement públic a les persones físiques o jurídiques o als col·lectius que hagin contribuït amb la seva activitat a la conservació, la millora o la descoberta dels valors del massís.

Gala itinerant

El lliurament dels Premis Les Gavarres 2022 ha tingut lloc a la sala del centre recreatiu de Cassà de la Selva. Hi han participat el president del Consorci de les Gavarres i vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Presas; l’alcalde de Cassà de la Selva, Robert Mundet; el conseller del Consell Comarcal del Gironès, Lluís Rimbau, i el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Marc Vilahur.

Presas ha destacat que «els Premis Les Gavarres, a banda de reivindicar el coneixement i el patrimoni natural i cultural de les Gavarres, permeten també donar a conèixer els municipis gavarrencs. Per aquest motiu la gala és itinerant, cada any se celebra en un municipi diferent. El lliurament de premis d’avui és especial, després de tancar el cercle l’any passat a Mont-ras iniciem d'un segon cicle tornant a Cassà de la Selva».

Finalment, Presas ha mostrat l’agraïment, en nom del Consorci de les Gavarres i de la Diputació de Girona «a tots els que fan possible que el Consorci sigui una entitat oberta, compromesa i al servei dels municipis i entitats que en formen part».

Durant l’acte s’han presentat els resultats de la recerca guanyadora del premi Joan Xirgo de l’any passat, titulada «Recull Pugnau». El seu autor, Joan Perich, ha basat la seva recerca en els articles escrits per Mariano Oliver entre el 1964 i el 1975 al diari Los Sitios, dedicats a la vida de la gent de les Gavarres.

Finalment, s’ha projectat un vídeo-resum de la cinquena edició del Festival Art i Gavarres 2022, que ha estat produït per 24 Imatges per Segon.