La previsió és que la futura línia del TAV uneixi l’aeroport de Girona amb Barcelona en 28 minuts. És per això que, segons va preveure el secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores, la nova infraestructura no només donarà servei als gironins, sinó també a persones que resideixen en l’àmbit metropolità i que potser tindran més a prop Girona que el Prat.

En un mercat ferroviari liberalitzat, en el qual actualment circulen Avlo, AVE, Ouigo i properament també la italiana Iryo, Flores va destacar que la futura estació tindrà tota la flexibilitat per a l’explotació. «No volem condicionar res: tot serà decisió de l’operador, però volem que es pugui fer tot. Que algú de Montpeller o de Barcelona pugui venir aquí, aquesta serà la seva fortalesa», va indicar. I és que, segons Flores, Vilobí té «un potencial molt gran de captació de passatgers», i creu que s’anirà desenvolupant en els propers anys.

Col·laboració d’administracions

Mentrestant, la ministra, Raquel Sánchez, es va mostrar satisfeta de la col·laboració que hi està havent entre totes les administracions per tal de fer realitat no només l’estació del TAV a l’aeroport, sinó també altres projectes relacionats amb la mobilitat a les comarques gironines. I va posar com a exemple el recent anunci de rebaixar la velocitat al carril dret de l’AP-7 al seu pas per Girona -amb l’objectiu de pacificar el trànsit i reduir la sinistralitat-, o el conveni entre la Generalitat i Adif anunciat fa pocs dies per fer arribar l’ample europeu a la terminal de Vilamalla. «Estem demostrant que aquest és un Govern especialment sensible a les necessitats del territori, essent capaços de potenciar el desenvolupament de les infraestructures amb el respecte pel medi ambient», va indicar la ministra.