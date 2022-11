La diputació va elaborar durant la pandèmia el Pla de Mandat 2020-2023, que entre els seus eixos principals vol reforçar l’assistència als municipis catalans, fomentar la transparència i avançar en l’Administració electrònica. En aquest sentit, la diputació gironina ja presenta escrits per via electrònica i pot consultar algunes notificacions, però no en l’àrea contenciosa. Tampoc es poden consultar expedients de forma electrònica.