Les comarques gironines han hagut de lamentar una nova víctima mortal a les carreteres gironines. És la segona que es produeix a la província en 24 hores.

Es tracta d'un motorista que ha perdut la vida en un accident de trànsit a l'N-260 al seu pas per Ger. La víctima era un veí de Barcelona de 22 anys.

L'accident ha consistit en un xoc de la furgoneta contra la motocicleta.

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han detingut el conductor de la furgoneta que té 23 anys com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi per imprudència greu.

La investigació de l'accident apunta que la furgoneta ha realitzat un gir a l'esquerra i ha envestit el motorista que circulava per la mateixa via. L'arrestat és estranger i tot i tenir permís de conduir del seu país, no en disposava d'espanyol.

El detingut passarà aviat a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.

Ahir també es va produir la mort de la passatgera davantera d'un cotxe després d'un xoc frontal de dos cotxes a Vall-Llobrega.

El Servei Català de Trànsit informa que l'accident d'avui ha tingut lloc poc després de dos quarts de cinc de la tarda a l’N-260 a l'altura del quilòmetre 187,4 a Ger en sentit Puigcerdà.

Onze motoristes morts

Hi ha una col·lisió entre una furgoneta i una motocicleta. A causa de l’accident, ha mort el motorista. Es tracta de l'onzè que perd la vida enguany a la xarxa viària interurbana gironina.

Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers, dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del SEM.

Pel que fa a l’afectació viària, s’ha hagut de tallar l’N-260 a Ger en tots dos sentits.

33 víctimes mortals

Amb aquesta ja són 33 les persones que han mort a les comarques Girona arran d'un accident de trànsit. Les dues últimes aquest divendres i avui.

A Catalunya, segons les dades provisionals de Trànsit, 137 persones han perdut la vida a la xarxa viària interurbana de Catalunya.