El cap de l’oposició al Parlament català, Salvador Illa (PSC), va titllar de «decisió equivocada» el desemborsament, per part del Govern, de 479 milions per recuperar la gestió directa de l’Eix Transversal, la C-25. Illa es va referir a aquesta concessió durant la seva intervenció ahir en les jornades econòmiques de S’Agaró, on va dir que ell «no hauria pres aquesta decisió» en aquest moment, ja que aquesta concessió està «funcionant ben» i aquests recursos podrien «destinar-se a sanitat, universitats» o a altres prioritats socials.

«Em sembla que és una decisió equivocada, perquè suposa una sortida de caixa de gairebé 500 milions», va assegurar Illa, que a més va afegir que aquesta operació pot generar un «problema de credibilitat» davant un inversor «molt seriós» com el fons francès Vauban Infraestructure Partners, principal accionista de Cedinsa.