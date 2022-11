A partir de demà hi ha una nova afectació viària a les obres de la C-66 que durarà fins divendres. Concretament, es restringirà l’accés a la rotonda de Cornellà del Terri durant el dia. Per accedir a Banyoles caldrà fer-ho per Borgonyà o per la sortida de Vilademuls. Els treballs formen part del projecte de millora de la seguretat de la variant de Banyoles, que duu a terme la Generalitat.

D’altra banda, en els propers dies també hi haurà afectacions als túnels de Bracons. El Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya informa que hi haurà restriccions de trànsit els dies 21,22 i 23 de novembre. Hi haurà restricció de la circulació en tots dos sentits, des de les 10 de la nit a les 6 del matí per neteja de voral i arquetes. Es desviarà el trànsit per una carretera secundària.