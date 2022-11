El 80% de les persones que s'han atès a Urgències de l'hospital Josep Trueta de Girona durant el 2021 per coronavirus no estaven vacunades o no tenien la pauta completa. Segons dades de l'anuari de l'ICS Girona, el pic de pacients crítics o semicrítics que hi havia ingressats al Trueta a causa del virus va ser el 2 de febrer, quan hi havia 43 casos. Al llarg de tot el 2021, l'hospital gironí ha registrat 1.317 ingressos relacionats amb aquesta patologia. L'estada mitjana de les persones que han ingressat per coronavirus ha estat de 14 dies. A més, l'administració dels fàrmacs per a pacients covid-19 ha fet incrementar el cost mitjà de l'estada a l'hospital. Durant el 2021, el Trueta ha destinat 257,19 euros de medicaments per cada malalt.