Ryanair preveu recuperar els vols a Belfast i Birmingham l’estiu vinent

Tot just finalitzada la temporada d’estiu, Ryanair ja té els ulls posats en l’estiu del 2023 a l’aeroport de Girona-Costa Brava. La companyia irlandesa ja ha posat a la venda els primers bitllets per a la propera temporada estival, que començarà a finals de març, tot i que algunes connexions no s’iniciaran fins al juny. A hores d’ara, des de la pàgina web de la companyia irlandesa es poden comprar vols per a 22 destinacions per a les vacances vinents. La majoria són rutes que la companyia ja ha operat durant aquest darrer estiu, tot i que hi ha un parell de novetats: Belfast i Birmingham, que Ryanair ja havia ofert abans de la pandèmia. D’aquesta manera, Ryanair aposta per la recuperació del mercat britànic, que ha patit en els darrers anys a causa de la pandèmia i el Brexit. En canvi, de moment Ryanair no té a la venda vols a Riga, Roma o Frankfurt, destinacions que sí que havia ofert anteriorment. De tota manera, encara queden molts mesos per a la temporada d’estiu, de manera que la companyia podria treure’ls a la venda més endavant.

Malgrat la voluntat de les administracions de diversificar les companyies que operen a l’aerpoport de Girona, el cert és que Ryanair ha tornat a ser, amb molta diferència, la companyia més utilitzada aquest estiu pels turistes a Vilobí d’Onyar, ja que entre els mesos de maig i juliol ha transportat fins a un 75% dels passatgers. Aquest hivern la seva activitat baixarà, ja que no tindrà cap avió amb base a Girona i només operarà quatre rutes des de Vilobí, però a hores d’ara té la intenció de rependre un gruix de vols de cara a l’estiu vinent. Així, la companyia irlandesa ja ha posat a la venda bitllets per a 22 rutes des de Vilobí d’Onyar l’estiu que ve. A hores d’ara, aquests 22 traçats suposarien una davallada respecte els oferts durant aquest estiu de 2022, quan hi ha hagut 32 connexions, però encara és aviat per dir-ho, ja que Ryanair sol anar anunciant noves connexions estivals al llarg dels mesos d’hivern. L'aeroport de Girona recupera a l'octubre vuit de cada deu passatgers que tenia el 2019 A hores d’ara, el que sí que es pot comprar a través del web de la companyia irlandesa són bitllets per l’estiu vinent a Dusseldorf, Baden-Baden, Menningenm-Munich Oest i Nuremberg (Alemanya), Brussel·les-Charleroi (Bèlgica), Santiago de Compostel·la (Espanya), Helsinki (Finlàndia), París (França), Cork, Dublín, Shannon i Knock (Irlanda), Pisa (Itàlia), Eindoven (Països Baixos), Cracòvia i Wroclaw (Polònia) i Birmingham, Bournemouth, Bristol, Belfast, Leeds, Londres-Stansted i Manchester (Regne Unit). Algunes d’aquestes connexions es posaran en marxa al març, coincidint amb Setmana Santa, mentre que d’altres estan previstes per al mes de juny, quan comenci el gruix de la temporada estival. Connexions amb el Regne Unit D’aquesta manera, Ryanair reforça les seves connexions amb el Regne Unit, un mercat que tradicionalment ha estat prioritari per a la Costa Brava però que en els darrers anys s’ha vist molt afectat tant per la pandèmia com pel Brexit, que han dificultats els vols. A més, cal tenir en compte que Ryanair no és l’única companyia en operar aquesta connexió a la Costa Brava, ja que Jet2 també està especialitzada en aquest mercat. En canvi, de moment encara no apareixen alguns destins que aquest estiu sí que Ryanair ha ofert des de la Costa Brava, com per exemple Riga (Letònia), Roma o Frankfurt. És per això que caldrà estar atents en els propers mesos de les properes novetats, ja que la companyia irlandesa també va començar la tardor passada posant a la venda bitllets per a 23 rutes i al final va acabar operant-ne 32. Entre les novetats de l’any passat hi va haver Helsinki, Leeds o Santiago de Compostel·la, amb la qual Ryanair recuperava els vols domèstics des de Girona (coincidint amb l’Any Jubileu), una aposta que sembla que va funcionar perquè per al 2023 hi ha la intenció de repetir la ruta.